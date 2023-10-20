80% من الصهاينة يحملون 'نتنياهو' مسؤولية هجوم 'طوفان الاقصى'

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أجرى الاستطلاع معهد “لازار” للأبحاث (خاص) لصحيفة “معاريف” العبرية وشمل عينة عشوائية من 510 أشخاص وكانت نسبة الخطأ 4.3%، بحسب الصحيفة نفسها.

وقالت الصحيفة، اليوم الجمعة: إن “80% من الإسرائيليين يقولون إن على نتنياهو أن يتحمل المسؤولية عن ما حدث في بلدات قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الجاري إثر هجوم “حماس”، بحسب ما أظهر الاستطلاع.

وأضافت “أن 8% فقط من الإسرائيليين قالوا إنهم يعتقدون أنه ليس على نتنياهو تحمل المسؤولية و12% قالوا إنهم لا يعرفون”.

وخلال الأيام الماضية، أعلن مسؤولون إسرائيليون تحملهم مسؤولية “الفشل الأمني” في منع أحداث 7 أكتوبر بغلاف قطاع غزة، منهم وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا.

وكذلك، رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو.

ولم يعلن نتنياهو حتى، الجمعة، تحمل المسؤولية عن الإخفاق، ويحاول التهرب من ذلك باقتراف مجازر دموية في قطاع غزة.

وأشار الاستطلاع نفسه إلى أن 65% من الإسرائيليين يؤيدون “عملية برية واسعة النطاق” في قطاع غزة، في حين يعارضها 21%، و14% لم يملكوا رأيا محددا.

وتوقع الاستطلاع الحالي أن تحصل أحزاب الحكومة الإسرائيلية على 43 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ120، في حال حصلت انتخابات مقارنة بـ42 مقعدا في الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي.

فيما توقع استحواذ أحزاب المعارضة ومعها الأحزاب العربية على أغلبية كبيرة بـ77 مقعدا، مقارنة بـ78 الأسبوع الماضي.