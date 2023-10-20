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الشعب المصري ينتفض نصرة لفلسطينيي غزة

الشعب المصري ينتفض نصرة لفلسطينيي غزة
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

إنتفض الشعب المصري في جميع ميادين البلاد دعما للشعب الأبية في قطاع غزة وقرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن ما يحدث فيها من العدوان الصهيوني .

العالم - مصر

وتظهر اللقطات التى بثتها قناة إكسترا نيوز، خروج عشرات الآلاف فى كل محافظات مصر، لرفض تهجير الفلسطينيين ووقف العدوان على أهل غزة.

وردد المواطنون هتافات معادية لقوات الاحتلال الإسرائيلي "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" و"يالا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية"، وآخر "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين" نتنياهو.. مجرم حرب، تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة بغزة، ورفضاً للمخطط الإسرائيلي بتهجير الفلسطينين إلى سيناء.

وحمل المواطنون أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات لدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية والجامعات، خلال الـ 48 الماضية تظاهرات غاضبة من قبل المواطنين احتجاجا على عملية القصف الإسرائيلية التى استهدفت مستشفى المعمدانى، وذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

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