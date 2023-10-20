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طوفان الأقصى في يومه الـ14...وسط حرب إبادة جماعية

طوفان الأقصى في يومه الـ14...وسط حرب إبادة جماعية
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، اقتراف مجازر دموية مروعة مع دخول محرقتها في قطاع غزة يومها الرابع عشر تواليًا، بتدمير المنزل من المنازل والأبراج على رؤوس ساكنيها، وسط حرب إبادة جماعية.

العالم- فلسطين المحتلة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة في اليوم الـ14 على التوالي. وذكرت الصحة بغزة أن عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ارتفع ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.

وحسب المكتب الإعلام الحكومي، فإن الاحتلال ارتكب ما يزيد عن (433) مجزرة بحق العائلات الفلسطينية المدنية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في (7 أكتوبر الجاري)، راح ضحيتها 2421 شهيداً.

ودمر الاحتلال في عدوانه على غزة أكثر من 4500 مبنى سكني كليا، تضم 12 ألف وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 113,300 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 8190 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

قصفت طائرات الاحتلال ما لا يقل عن 6 منازل في خانيونس (لعائلات البشيتي وأبو نجا، وشراب، والفرا، وأبو شهلا) أسفرت عن 21 شهيداً و79 إصابة. واستهدف طيران الاحتلال شقة في برج فلسطين بدير البلح وسط القطاع ما أدى إلى عدد من الشهداء والإصابات.

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