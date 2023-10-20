يا للعار.. "اسرائيل" في خطر وتتوسل بايدن لمساعدتها



ورغم الرقابة العسكرية على وسائل الاعلام الاسرائيلية والقيود على تناول المجزرة الدموية التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزة خارج السياق الرسمي والامني، بررت القناة الثانية عشرة المجزرة، ولمحت الى مسؤولية الاحتلال في ارتكابها رغم محاولة تنصل جيش الاحتلال منها.

ويبحث البرنامج زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن للكيان الصهيوني، التي كانت محط اهتمام وواسع بالاعلام الاسرائيلي ولاسيما لجهة دعمه المطلق للعدوان على غزة وتقديم حماية الاحتلال في اي حرب قد تقع في الجبهة الشمالية مع حزب الله وبالتالي مع ايران.

دعم بايدن المطلق فهمه الكثير من الصهاينة ولاسيما النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية بانه محاولة امريكية لانقاذ الكيان الضعف غير القادر على مواجهة الحرب وحده.

كما يناقش البرنامج مواجهة المقاومة في جنوب لبنان للاعتداءات الصهيونية على الحدود في ظل المخاوف من دخول ايران على هذا الخط.

يبحث البرنامج هذه المواضيع هادي القبيسي المتابع للشأن الاسرائيلي.



تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو..