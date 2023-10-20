لحظة بلحظة...طوفان الأقصى في يومه الـ14...وسط حرب إبادة جماعية

العالم- فلسطين المحتلة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة في اليوم الـ14 على التوالي. وذكرت الصحة بغزة أن عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني ارتفع ليصل إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13 ألف مصاب وأكثر من ألف مفقود أغلبهم من الأطفال.

*شاهد.. اهالي نبل والزهراء لغزة: النصر قريب لا محالة

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*هنية: المقاومة تدير المعركة باقتدار بعد ضربتها الاستراتيجية المدوية

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*متظاهرون أمام معبر رفح: مرابطون حتى الاغاثة

شدد المرابطون امام معبر رفح على بذل الجهود لايصال المساعدات الى ابناء غزة، واعلنوا بانهم مرابطون حتى الاغاثة.

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*نصرة للقضية الفلسطينية.. اعتصام 'الشباب العراقي' على حدود الأردن

وصلت حشود غفيرة من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلي منفذ طريبيل الحدودي بين العراق والأردن، لتنظيم مسيرات مواجهة للكيان الصهيوني.

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*الشعب المصري ينتفض نصرة لفلسطينيي غزة

إنتفض الشعب المصري في جميع ميادين البلاد دعما للشعب الأبية في قطاع غزة وقرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن ما يحدث فيها من العدوان الصهيوني.

*قمة مجلس التعاون و'آسيان' تدين الإعتداءات الإسرائيلية على غزة

أدان البيان الختامي الصادر عن قمة دول التعاون وجنوب شرق آسيا (آسيان) ، جميع الإعتداءات الصهيونية ضد المدنيين في غزة.

*بالفيديو.. حوامات القسام تستهدف آليات جيش الاحتلال

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة مقطعا مرئيا للحوامات التي استخدمتها في استهداف آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة “طوفان الأقصى”.

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*1500 قتيل صهيوني و4834 جريحا جراء طوفان الأقصى

اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الجمعة بارتفاع عدد الإصابات الإسرائيليين أكثر من 200 عن اليوم السابق، منذ بدء معركة طوفان الأقصى، وارتفع عدد القتلى الصهاينة إلى أكثر من 1500، في حين بلغ عدد النازحين من المستوطنين نصف مليون.

*مسيرات حاشدة في عدد من الدول العربية والإسلامية دعما لغزة

خرج الآلاف اليوم الجمعة، في مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين ضد العدوان الصهيوني المتواصل منذ 14 يوما ضد قطاع غزة، بعد دعوات المقاومة الفلسطينية للنفير العام من أجل التظاهر أمام سفارات إسرائيل وأمريكا في دول العالم.

*ذكرى اليمة تتكرر اشد قسوة على الفلسطينيين.. شاهد الفيديو

زارت مراسلة العالم مخيم اللجوء في مدينة خانيونس والذي ضم سكان المناطق المدمرة، وقالت ان هذه الخيام اكثر من يعرفها هو الشعب الفلسطيني، عاشها في خيام نكبة عام 48 ويعيشها الآن لكن في وضع اشد قسوة.

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