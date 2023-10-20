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الجيش الألماني بصدد نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط

الجيش الألماني بصدد نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن ينشر الجيش الألماني قوات إضافية للاستعداد لعمليات محتملة لإجلاء المواطنين الألمان من الشرق الأوسط، وسط زيادة التوترات في المنطقة.

العالم - اوروبا

وقالت مصادر لوكالة (د.ب.أ) الألمانية:"إنه جار تشكيل طاقم تخطيط وقيادة في قبرص بالبحر المتوسط".

كما يوجد أفراد من وحدة السباحين المقاتلين (كيه اس ام) التابعة للبحرية الألمانية بالفعل في الجزيرة، بينما توجهت القوات العسكرية الخاصة من قوات الكوماندوز (كيه اس كيه) جوا إلى الأردن.

وجددت وزارتا الخارجية والدفاع الألمانيتان طلبا للمواطنين الألمان بمغادرة لبنان، وهي دعوة صدرت أول مرة أمس الخميس وسط زيادة التوترات في البلاد ردا على الحرب في غزة.

وقالت الحكومة أمس الخميس "مطلوب من المواطنين الألمان رسميا مغادرة لبنان الآن. ولا تزال هناك حركة طيران تجارية من لبنان التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض".

وشددت الوزارتان في بيان مشترك اليوم الجمعة، على أن نشر القوات الخاصة هو إجراء احترازي "للبقاء قادرين على التصرف إذا تفاقم الوضع، وليس بداية إجلاء عسكري".

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