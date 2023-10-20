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كاميرا العالم تقوم بجولة داخل أول مخيم لوكالة الغوث في غزة

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم التي قامت بجولة داخل أول مخيم خانيوس في قطاع غزة، وقالت ان نكبة جديدة ولدت.. هذه المشاهد تعود من جديد من الخيام التي صنعتها وكالة الغوث للمرة الثانية للشعب الفلسطيني.

شاهدوا المشاهد بالكامل في سياق الفيديو المرفق..

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