حشود من العراقيين تقيم صلاة الجمعة على الحدود الاردنية نصرة لغزة

العالم _ فلسطين المحتلة

واتجهت حشود كبيرة من العراقيين،مساء امس الخميس، نحو االحدود الاردنية العراقية للاعتصام هناك تنديدا بسياسة الاحتلال وبالصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في فلسطين والذي يسمح للصهاينة بالاستمرار؛ وذلك تحت شعار “عالقدس رايحين شهداء بالملايين”.

ودعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، في وقت سابق من الخميس، الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي وحشي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.