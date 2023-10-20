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حشود من العراقيين تقيم صلاة الجمعة على الحدود الاردنية نصرة لغزة

حشود من العراقيين تقيم صلاة الجمعة على الحدود الاردنية نصرة لغزة
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

 أدت حشود كبيرة من العراقيين صلاة الجمعة الموحدة في ساحات الاعتصام على الحدود الاردنية تنديدا بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد سكان غزة العزل.

العالم _ فلسطين المحتلة

واتجهت حشود كبيرة من العراقيين،مساء امس الخميس، نحو االحدود الاردنية العراقية للاعتصام هناك تنديدا بسياسة الاحتلال وبالصمت الدولي المخزي تجاه ما يجري في فلسطين والذي يسمح للصهاينة بالاستمرار؛ وذلك تحت شعار “عالقدس رايحين شهداء بالملايين”.

ودعا زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، في وقت سابق من الخميس، الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي وحشي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

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حشود من العراقيين تقيم صلاة الجمعة على الحدود الاردنية نصرة لغزة