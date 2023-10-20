المقاومة العراقية تتحرك وتحذر الامريكان من التدخل في غزة

واوضح مراسلنا، ان وقفات احتجاجية اقيمتفي كافة المحافظات العراقية، وكذلك بعد صلاة الجمعة كانت هناك صلاة موحدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، تعبيراً عن نصرة الشعب الفلسطيني.

واشار الى انه في الليلة الماضية انطلقت حافلات تحمل مساعدات انسانية لاهالي غزة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي العراقي الاردني، وبدأوا اعتصاما مفتوحا للمطالبة بفتح الحدود وايصال المساعدات وايقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الاعزل.

واكد مراسلنا بان فصائل المقاومة العراقية اصدرت عدة بيانات منذ انطلاق العدوان الاسرائيلي على غزة، حذرت فيه من انها ستتدخل لدعم اهالي غزة اذا ما تدخلت الولايات المتحدة الامريكية في العدوان على غزة، وان المقاومة بالفعل اقدمت على استهداف قاعدة عين الاسد الامريكية بثلاث مسيرات واعترفت واشنطن بذلك.