الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

المقاومة العراقية تتحرك وتحذر الامريكان من التدخل في غزة

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل العالم ان آلاف العراقيين يتوافدون الى مدخل المنطقة الخضراء حيث تتواجد فيها السفارة الامريكية وبعض السفارات الغربية وكذلك مكتب الامم المتحدة، للتعبير عن دعمهم وتضامنهم ونصرة الشعب الفلسطيني، وادانة للعدوان الاسرائيلي المستمر على غزة.

واوضح مراسلنا، ان وقفات احتجاجية اقيمتفي كافة المحافظات العراقية، وكذلك بعد صلاة الجمعة كانت هناك صلاة موحدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، تعبيراً عن نصرة الشعب الفلسطيني.

واشار الى انه في الليلة الماضية انطلقت حافلات تحمل مساعدات انسانية لاهالي غزة باتجاه منفذ طريبيل الحدودي العراقي الاردني، وبدأوا اعتصاما مفتوحا للمطالبة بفتح الحدود وايصال المساعدات وايقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الاعزل.

واكد مراسلنا بان فصائل المقاومة العراقية اصدرت عدة بيانات منذ انطلاق العدوان الاسرائيلي على غزة، حذرت فيه من انها ستتدخل لدعم اهالي غزة اذا ما تدخلت الولايات المتحدة الامريكية في العدوان على غزة، وان المقاومة بالفعل اقدمت على استهداف قاعدة عين الاسد الامريكية بثلاث مسيرات واعترفت واشنطن بذلك.

روابط ذات صلة

مراسل العالم يكشف ما الذي يحدث بالجنوب اللبناني المحاذي لكيان الاحتلال

ما هي الترسانة التي تؤرق تل ابيب والغرب؟

يا للعار.. "اسرائيل" في خطر وتتوسل بايدن لمساعدتها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير +فيديو

ناصر أبو شريف: من يحلم بهزيمة غزة ستقبر امنيته معه

الصحة العالمية: مستشفيات غزة تفتقر إلى الكهرباء والمعدات الطبية

شاهد بالفيديو.. المقاومة العراقية تتحرك وتحذر الامريكان من التدخل في غزة

مقتل 3 أشخاص في واشنطن بدوافع غير معلومة ..القاتل إنتحر!

حشود من العراقيين تقيم صلاة الجمعة على الحدود الاردنية نصرة لغزة