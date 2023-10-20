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مصر.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير +فيديو

الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن المصرية والمتظاهرين في ميدان التحرير، خلال دخوله للتعبير عن التضامن مع فلسطين، ولكن القوات تفاجأت بتحول المتظاهرات من دعم فلسطين لهتافات ضد الدولة.

العالم - مصر

وقام المتظاهرون في الجامع الأزهر بالتوجه إلى ميدان التحرير، وتحولت الهتافات من داعمة لفلسطين إلى هتافات أخرى ضد الدولة.

ونظم عدد كبير من المواطنين في مصر مظاهرات في ميدان التحرير، دعما للقضية الفلسطينية، ونصرة أهالي غزة ورفض تهجيرهم.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، وأعربوا عن رفضهم التام لتهجيرهم من قطاع غزة.

وكانت بعض الكيانات السياسية دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لتصرفات إسرائيل ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

وكانت مظاهرات غاضبة في قلب القاهرة قد دعت إلى تدخل عسكري للجيوش العربية لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتأتي المظاهرات بعد قصف المستشفى المعمداني بغزة، مساء يوم الثلاثاء، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن هجماتها بضراوة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

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مصر.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير +فيديو

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