مصر.. اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير +فيديو

العالم - مصر

وقام المتظاهرون في الجامع الأزهر بالتوجه إلى ميدان التحرير، وتحولت الهتافات من داعمة لفلسطين إلى هتافات أخرى ضد الدولة.

ونظم عدد كبير من المواطنين في مصر مظاهرات في ميدان التحرير، دعما للقضية الفلسطينية، ونصرة أهالي غزة ورفض تهجيرهم.

وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة وداعمة للشعب الفلسطيني، وأعربوا عن رفضهم التام لتهجيرهم من قطاع غزة.

وكانت بعض الكيانات السياسية دعت المصريين للخروج في مظاهرات حاشدة بعد صلاة الجمعة، للتعبير عن رفضهم لتصرفات إسرائيل ورفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أي مكان آخر.

وكانت مظاهرات غاضبة في قلب القاهرة قد دعت إلى تدخل عسكري للجيوش العربية لوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتأتي المظاهرات بعد قصف المستشفى المعمداني بغزة، مساء يوم الثلاثاء، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن هجماتها بضراوة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.