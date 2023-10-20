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حماس تحذر من مخطط خطير خلال إدخال المساعدات الإنسانية

حماس تحذر من مخطط خطير خلال إدخال المساعدات الإنسانية
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، إلى فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج ولتدفق المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة  شمالاً وجنوباً.

العالم- فلسطين المحتلة

وأوضحت الحركة، في بيان، إلى أنه كان يدخل القطاع قرابة الـ 500 شاحنة يومياً في ظل الحصار منذ سبعة عشر عاماً، وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب، مبينة أن اقتصار الحديث عن 20 شاحنة فقط، هو محاولة أمريكية صهيونية لذر الرماد في العيون، ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال الفاشي القبيح بغطاء أمريكي مقزّز.

وشددت الحركة على أن توزيع المساعدات في مناطق جنوب القطاع فقط، هي خطوة تتيح للاحتلال الاستمرار في الضغط على أهلنا للانتقال من الشمال إلى الجنوب تحت القصف المدمّر ومسلسل المجازر البشعة، وذلك لتهجيرهم إلى مصر تحت القصف والاستهداف المباشر للمدنيين على الطرق وفي مناطق النزوح الجنوبية، وهو الأمر الذي تكرر بكثافة واقترفته قوات الاحتلال وطائراته الأمريكية.

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