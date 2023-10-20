حجب حسابات أصغر مغني راب عربي لإظهاره معاناة أطفال فلسطين

العالم _ فلسطين المحتلة

وتم حذف كافة أعمال مغني الراب الفلسطيني الشهير إم سي عبدل ،الذي قد بات يتقن هذا الفن بحرفية عالية ، لعكس آلام وآمال أبناء الشعب الفلسطيني عمومًا، وطموحات الأطفال على وجه التحديد، خاصة في قطاع غزة الذي لا يزال يرزح تحت الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ اكثر من أربعة عشر عامًا.

وعلى الرغم من أن مغني الراب الفلسطيني لا يزال في الـ 15 عاما من عمره ولكن صيته تخطى حدود بلاده ،والذي شوهدت مقاطع فيديو راب لإم سي عبدل ، في أنقاض قطاع غزة ملايين المرات وفاجأ العالم، من جميع منصات الموسيقية العالمية... ولا ننسى الحق إنه كان صوت غزة، صوت فلسطين،وهو كان جندي مقاتل ينقل من قلب الحرب والقصف الوحشي صوت شعبه إلى العالم.

يذكر ان هذا الفيديو المرفق هو أداؤه في سن الثانية عشرة من العمر، حيث يقول فيه: "بسبب المكان الذي جئنا منه، يريدون احتلال أرضنا.. لكنني لن أسمح لهم باحتلال عقلي..."حيث تجاوز المقطع الفيديو أكثر من 120 ألف مشاهدة خلال أقل من شهرين، وحظيت صوره والمقاطع المرئية التي ينشرها باهتمام وإعجاب بشكل كبير في انحاء العالم.