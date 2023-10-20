مصر تعقد مؤتمر 'القاهرة للسلام' غدا

العالم - مصر

وأكد قادة ومسؤولون من قطر وتركيا واليونان والأردن والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وقبرص حضورهم، وفقاً لوسائل إعلام حكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية حضورهما أيضا.

وبشكل منفصل،أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أنها ستحضر "مؤتمر القاهرة للسلام"،غدا،لمناقشة سبل معالجة القضايا الإنسانية والأمنية الناجمة عن حرب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

كما وصل الملك البحريني" حمد بن عيسى" إلى القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.