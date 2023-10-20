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بحضور قادة إقليميين ودوليين..

مصر تعقد مؤتمر 'القاهرة للسلام' غدا

مصر تعقد مؤتمر 'القاهرة للسلام' غدا
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

تنطلق غدا السبت، أعمال "قمة مصر الدولية للسلام"،في عاصمة البلاد، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين،لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - مصر

وأكد قادة ومسؤولون من قطر وتركيا واليونان والأردن والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وقبرص حضورهم، وفقاً لوسائل إعلام حكومية.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية حضورهما أيضا.

وبشكل منفصل،أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا أنها ستحضر "مؤتمر القاهرة للسلام"،غدا،لمناقشة سبل معالجة القضايا الإنسانية والأمنية الناجمة عن حرب الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.

كما وصل الملك البحريني" حمد بن عيسى" إلى القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بحضور قادة إقليميين ودوليين.. مصر تعقد مؤتمر 'القاهرة للسلام' غدا

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