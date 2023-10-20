هكذا اذاقت المقاومة نتنياهو البائس ومسؤوليه كأس الهزيمة المرّة

وفي استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف أظهرت النتائج أن 80 بالمئة من الإسرائيليين يحمّلون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية أحداث السابع من اكتوبر/ تشرين الأول، التي شهدت عملية عسكرية أطلقتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، ويعتقدون أن عليه تحمل مسؤولية الإخفاق الأمني.

وخلال الأيام الماضية اعترف مسؤولون في كيان الاحتلال بأن أجهزتهم الأمنية فشلت في منع هجوم المقاومة الفلسطينية على غلاف غزة ومن بينهم رئيس أركان جيش الاحتلال الاسرائيلي هرتسي هاليفي ورئيس المخابرات العسكرية أهارون هاليفا ورئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار.

بدوره، وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الشريك في ائتلاف حكومة نتنياهو أيضا اعترف أن الحكومة الإسرائيلية والقيادة الأمنية فشلتا في حماية الكيان الإسرائيلي من هجمات المقاومة.



وبالرغم مما رأه قادة الاحتلال من فشلهم الأمني في مواجهة المقاومة، إلا أن نتنياهو نفسه أغلق عينيه على هذه الحقيقة ولم يصدر بيانا واضحا يعلن فيه مسؤوليته عن هذا الفشل.

وحتى حزب الليكود الحالكم والذي ينتمي إليه نتنياهو فقط اعتبر ستة وتسعين بالمئة من ناخبيه أن على نتنياهو تقبل مسؤولية الإخفاق.

وبالعودة إلى استطلاع الرأي أظهرت النتائج أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض ووزير الدفاع السابق بيني غانتس هو الأكثر ملائمة لمنصب رئاسة حكومة الاحتلال، فيما اعتبر 28 بالمئة أن نتنياهو هو الأكثر ملائمة للمنصب.



الاستطلاع أشار أيضا إلى أن 65 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، فيما يعارضها 21 بالمئة.