تدمير المساجد والكنائس بغزة بعد عملية طوفان الأقصى

العالم _ فلسطين المحتلة

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي المساجد بالقصف والتدمير، لكنها الأعنف؛ حيث ألحق القصف على الأحياء السكنية دمارا كبيرا في عشرات المساجد والكنائس بمدينة غزة وحولها إلى ركام.

وحسبما أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ان اسماء المساجد والكنائس التي قصفها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة كالتالي...

أولاً: المساجد:

1. مسجد اليرموك في مدينة غزة

2. مسجد أحمد ياسين في مدينة غزة

3. مسجد الغربي في مدينة غزة

4. مسجد العباس في مدينة غزة

5. مسجد السوسي في مدينة غزة

6. مسجد اشتيوي في مدينة غزة

7. مسجد كاتب ولاية في مدينة غزة

8. مسجد الشيخ شعبان في مدينة غزة

9. مسجد الشمعة في مدينة غزة

10. مسجد الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.

11. مسجد الحبيب محمد في خان يونس

12. مسجد سعد الأنصاري في بيت لاهيا

13. مسجد الإمام علي في معسكر جباليا

14. مسجد شهداء الأقصى في النصيرات.

15. مسجد العمري في مدينة جباليا.

16. مسجد أنور عزيز في معسكر جباليا.

17. مسجد فاطمة الزهراء في مدينة الزهراء.

ثانياً: الكنائس:

1. كنيسة الروم الأرثوذكس "برفيريوس" قرب مسجد كاتب ولاية بغزة.

ويفسر بعض الخبراء والمحللين السياسيين أن حرب إسرائيلية على بيوت الله ياتي من الحقد الإسرائيلي على المساجد"، بأنها "مراكز العبادة والتربية التي تخرج فيها المقاومون الذين أصابوا الاحتلال بالخيبة والإخفاق في معركة طوفان الأقصى، وكسروا هيبته الأمنية والعسكرية"لهذا الكيان البائد.