لماذا اطلقت حماس سراح امريكيتين.. وما خطة الاحتلال الوحشية؟

وقال مراسلنا ان حركة حماس تعمل مع الجهاد الاسلامي وباقي فصائل المقاومة، بدبلوماسية عالية وحرب اعلامية متقنة لمواجهة الماكنة الاعلامية الصهيونية التي تسيطر على اجزاء كبيرة من الرواية باتجاه الغرب والولايات المتحدة، لذلك كانت هناك خطوات تعتبر انسانية من قبل حماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد، عندما قاموا بتصوير عملية طوفان الاقصى، وكيف جرت واستهدافها لجنود الاحتلال، وكل المحتجزين الذين تم اخذهم الى غزة، وكيفية اطلاق سراح بعض النساء، كما هو الحال عندما اطلقت كتائب القسام سراح الاسرائيلية وابنائها قبل ايام، واليوم امرأتين امريكيتين، لمواجهة الرواية التي ركزت عليها كثيراً وسائل الاعلام التابعة للاحتلال الاسرائيلي ويتردد صداها في واشنطن وبعض العواصم الغربية، حتى يتلاعب بمشاعر الناس ويتم تسويق الرواية الكاذبة بان المقاومة التي تم تشبيهها بداعش وبالارهابيين يقتلون النساء والاطفال وكبار السن.

كما اكد مراسلنا ان الاحتلال الاسرائيلي يمنع ادخال اي شاحنات تحمل مساعدات انسانية لقطاع غزة، لان لديه خطة وهي تجويع اهالي قطاع غزة، مع القصف وعملية التهجير والعدوان الكبير من السماء بالطائرات، لذلك قام بحصار القطاع منذ اللحظة الاولى لعملية طوفان الاقصى، باغلاق كافة المعابر واجبار مصر والاردن على عدم ادخال اية المساعدات.

ولفت الى ان العالم اجمع لا يستطيع ادخال اي شاحنة مساعدات، الا بموافقة الاحتلال الاسرائيلي، وانتقد موقف مصر التي تعتبر دولة كبيرة ولديها جيش قوي ولكنها لاتستطيع ادخال شاحنة واحدة، مؤكداً ان الهدف وراء المخطط الاسرائيلي هو تجويع الابرياء في قطاع غزة، حتى يسهل عليه تنفيذ عملية برية، حيث يكون الفلسطيني منهك من القصف والتشريد وعدم وجود المياه والغذاء، مستبعداً ادخال اي مساعدات خلال الساعات القادمة، مع العلم ان الاحتلال الاسرائيلي قام بقصف معبر رفح، حتى لا تدخل اية مساعدات للقطاع.