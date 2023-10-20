الاحتلال يسخن الجنوب اللبناني بجرائمه ويخلي مستوطناته بسرعة

واستهدف جيش الاحتلال منطقة كفر شوبا ومزرعتي بسطرة وشانوح جنوب لبنان بقصف مدفعي لترد المقاومة على هذه الاعتداءات باطلاق 12 صاروخا تجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي المقابل لبلدة كفرشوبا اللبنانية، فيما قال الناطق العسكري الاسرائيلي ان ما بين خمسة وعشرين وثلاثين قذيفة اطلقت من لبنان على مزارع شبعا في التصعيد الاخير.

مع تصاعد الاشتباكات على الحدود مع لبنان أعلنت سلطة الطوارئ الإسرائيلية اليوم تفعيل خطة لاجلاء سكان بلدة كريات شمونة شمالي الاراضي الفلسطينية المحتلة والبالغ عددهم نحو خمسة وعشرين الف نسمة.

وفي اطار التحركات الدبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ اربعة عشر يوما و الذي يحصد في كل لحظة ارواح العشرات من الابرياء، طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب من سفراء النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد، وكندا، تدخل دولهم وممارسة الضغط على الكيان الاسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة.

هذا واتّهم الجيش اللبناني، جيش الاحتلال بقتل عضو في فريق صحافي كان في مهمّة في جنوب لبنان لتغطية الاشتباكات بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي، فيما شدد حزب الله على أن قتل المدنيين والاعتداء على أمن لبنان لن يمرّ دون ردّ أو عقاب، معبّراً عن إدانته بشدة الجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال قرب موقع العباد ضد الإعلاميين، والتي أدت إلى استشهاد أحد المدنيين.

