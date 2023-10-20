شاهد.. استنفار عربي واسلامي ضخم لنصرة غزة

العاصمة الإيرانية طهران ومحافظات ومدن اخرى شهدت تظاهرات حاشدة، ندد خلالها مئات آلاف المشاركين بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال في غزة، معلنيين مواصلة تضامنهم مع الفلسطينيين وقضيتهم.

ونظمت في العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة غضب مليونية هي الرابعة على التوالي نصرة للشعب الفلسطيني، كذلك خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف المحافظات اليمنية.

مئات آلاف الأردنيون انطلقوا في مسيرات تضامنية حاشدة نصرة للأقصى وغزة، معلنين النفير العام، وحاولوا الوصول إلى منطقة الأغوار الحدودية مع فلسطين المحتلة لكن السلطات الأردنية منعتهم من الوصول إلى نقاط التجمع الفرعية.



والى العراق، حيث عمت المظاهرات الحاشدة العاصمة بغداد ومختلف محافظات ومدن البلاد وتدفق العراقيون من مختلف أنحاء البلاد إلى منفذ 'طريبيل' الحدودي مع الاردن حيث نصب عدد منهم الخيام إيذاناً ببدء الاعتصام السلمي تنديدا بالعدوا الاسرائيلي على غزة.

في الضاحية الجنوبية لبيروت نظّمت وقفة تضامنيّة حاشدة دعما للمقاومة الفلسطينية وقطاع غزة، أحرق خلالها العلمان الاسرائيلي والاميركي، كذلك خرجت مظاهرات في العديد من المناطق اللبنانية.

وفي تركيا، اقيمت وقفة احجاجية حاشدة في جامع النبي ايوب في اورفا، وخرجت مظاهرات بعدة مدن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي وبالمجازر المرتكبة ضد المدنيين.

الأطر الصحية المغربية نظّمت وقفة ومسيرة حاشدة بمدينة الدار البيضاء تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الهمجي لكيان الاحتلال الاسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة.

البحرينيون خرجوا بمسيرات حاشدة في العاصمة المنامة ومنطقة الدراز وأماكن أخرى دعماً للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي، مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من بلادهم.

أما في قطر فنظمت مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة دعما لفلسطين وغزة رفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، ورددوا تكبيرات وشعارات داعمة للمقاومة.

ونظمت هيئة علماء الصومال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة مقاديشو، معبرين عن دعمهم للشعب الفلسطيني.

كذلك شهدت اندونيسيا تظاهرة حاشدة دعماً لغزة ونصرةً لفلسطين والشعب الفلسطيني. وفي مدارس كشمير الهندية هتف الأطفال لنصرة أقرانهم الفلسطينيين.