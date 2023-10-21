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صحيفة: تل أبيب لا تنوي تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية

صحيفة: تل أبيب لا تنوي تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن تل أبيب لا تنوي تسليم قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.

العالم - فلسطین

وأفادت "تايمز أوف إسرائيل" بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر بيانا على ما يبدو ردا على تقارير وسائل الإعلام العبرية التي أشارت إلى أن إسرائيل تدرس فكرة إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة بمجرد نجاح تل أبيب في "الإطاحة بحماس".

وذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو حدد الهدف وهو القضاء على حماس.

وأضافت أن البيان جاء فيه "كل الحديث عن قرارات تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى هو كذب".

وكان موقع "i24" قد أوضح أن نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قد أكدا للرئيس الأمريكي بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني سوناك، الذين زاروا تل أبيب، أن "إسرائيل غير مهتمة بالسيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب".

كما بين موقع "إسرائيل اليوم" أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أكد خلال اللقاءات المغلقة مع سوناك وبايدن أن الخيار الأساسي هو "نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية".

وما يزال قطاع غزة يتعرض لقصف إسرائيلي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر التي قوبلت بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية

وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي الـ 4000 فيما أصيب أكثر من 13 ألفا أيضا.

من المهم الإشارة إلى أن القطاع يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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