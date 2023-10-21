استقلال طهران يهزم هوادار في الدوري الايراني الممتاز

العالم - ايران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الجمعة على استاد "آزادي" بطهران تقدم هوادار بهدفين، الاول في الدقيقة 5 بواسطة صائب محبي والثاني في الدقيقة 17 عن طريق الخطا من مدافع استقلال ايمان سليمي.

وتمكن استقلال من تقليل الفارق في الدقيقة 23 بواسطة كيفن يامغا من ركلة جزاء بعدما تعرض مهرداد محمدي لعرقلة داخل منطقة جزاء هوادار.

وسجل مهرداد محمدي هدف التعادل لاستقلال في الدقيقة 60 ومن ثم اردفه بهدف الفوز في الدقيقة 84 من المباراة، ليخرج استقلال فائزا بنتيجة 3-2 رافعا رصيده الى 15 نقطة بفارق الاهداف خلف المتصدر برسبوليس الذي فاز مساء الخميس على بيكان 3-1 .

وتجمد رصيد هوادار عند 5 نقاط في المركز 12 .