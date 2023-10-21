إطلاق الرهينتين الأميركيتين جاء للرد على الأكاذيب الأميركية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار قاسم حدرج إلى أن: هذه المعركة مبنية على الدعاية الكاذبة وتشوية صورة حماس وشيطنتها، ووصلت إلى أن ترد على لسان الرئيس الأميركي الذي تحدث عن ذبح الأطفال وما إلى هنالك.

وأضاف: بالتالي اختارت حماس رهينتين أميركيتين لترد على كل هذه الأكاذيب وتظهر للعالم هذه الصورة الكاذبة التي أرادت الولايات المتحدة أن تروجها.. وسنشهد اعترفات من الإمراة والطفل عن حسن المعاملة، كما شاهدنا في الكثير من المحطات، حتى أن مستوطنات يهوديات رفضن مقاطعتهن عندما تحدثن بالحسنى عن حماس.. وبالتالي هذه ضربة كبرى للدعاية الإعلامية الكاذبة الأميركية.

وفيما أكد أن المعركة اليوم ليست معركة الآلة العسكرية بل معركة عقيدة، أوضح: كلنا نعلم أن هذا الكيان ليس له جذور.. فكل من أتى إليه أتى ببعد اقتصادي وأمني.. وسقط البعدين.

وشدد على أنه ليست هناك إرادة لدى العسكري الإسرائيلي للقتال، وقال إن: هذا الجيل من الجيش الإسرائيلي الذي يدعي أنه جيش دفاع.. هو جيل الهزائم وهو لم يشهد أي انتصار منذ عام 2000 حتى اليوم، ويتخبط بالهزائم.. وحتى في آخر معركة له مع فصيل واحد من المقاومة أي الجهاد الإسلامي خسر وفشل في اقتحام مخيم جنين ونابلس.

وفي جانب آخر من اللقاء لفت إلى أن الرد يأتي على مستوى الحدث، وأوضح: عندما يأتي الرئيس الأميركي جو بايدن ويعلن دعمه المطلق والغير محدود للكيان الإسرائيلي فالمحور أصبح معنياً بهذا الموضوع لمواجهة الأميركي في كل الساحات، وقام المحور بما عليه، إنطلاقا من تصريحات وزير الخارجية الإيرانية بأن الوقت انتهى وأننا لا نسكت على التصعيد.. وبالتالي وصلت الرسالة إلى الأميركي في أكثر من محور.. من اليمن من العراق من سوريا ومن داخل لبنان.

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