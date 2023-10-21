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نائب أمريكي يفقد أفراداً من أسرته جراء غارات إسرائيلية

نائب أمريكي يفقد أفراداً من أسرته جراء غارات إسرائيلية
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

قال النائب الأمريكي السابق جستين عماش، وهو أول أمريكي- فلسطيني يخدم في الكونغرس، إن أفراداً من عائلته قتلوا في غزة جراء غارات إسرائيلية.

العالم - فلسطين

ونشر عماش على موقع X ، المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر: “بحزن شديد، تأكدت الآن أن العديد من أقاربي (بما في ذلك فيولا ويارا في الصورة المرفقة ) قتلوا في كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية في غزة، حيث كانوا يحتمون، عندما تم تدمير جزء من المجمع نتيجة غارة جوية إسرائيلية”.

وضرب العدوان الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذكس التي كانت تؤوي المئات من النازحين الفلسطينيين في وقت متأخر من يوم الخميس، مما أدى إلى انهيار جدار واستشهاد المئات من الفلسطينيين.

وقال عماش (ميشيغان) في بيان “أصابت القنابل قاعتي الكنيسة حيث كان اللاجئون، ومن بينهم أطفال ورضع، نائمين”.

وأضاف “يقول مصدرنا في مكان الحادث إنهم يقدرون أن ما بين 150 إلى 200 شخص لقوا حتفهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد مع العثور على المزيد من الأشخاص في الحطام”.

ورد العديد من أعضاء الكونغرس على عماش عبر الإنترنت، وقدموا تعازيهم لخسارته.

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