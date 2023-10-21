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اعتقالات مجنونة في الضفة الغربية.. كل يوم 100 متعقل

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

مع تشديد حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي علی الضفة الغربية، وصل معدل حالات الاعتقال الی 100 معتقل في اليوم.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ صباح اليوم السبت، 90 فلسطيني في الضفة الغربية.

وأكد مراسل العالم ان المعتقلين من اعضاء المجلس التشريعي، ونواب، واكاديميين وخبراء في الشؤون الاسرائيلية.

وأوضح مراسل العالم ان عدد المعتلقين الفلسطينيين في الضفة المحتلة منذ بداية عملية طوفان الاقصی في 7 أكتوبر حتی الان، بلغ 1080 شخصاً.

وبيّن ان هذا العدد يكشف عن وصول حالات الاعتقال الی 100 شخص باليوم، وفي الحالة العادية عندما تصل حالات الاعتقال الی 30 شخص في اليوم، يعتبر هذا العدد غيرطبيعي.

ويری مراسل العالم ان تشديد حملة الاعتقالات في الضفة الغربية يأتي انتقاماً من حركة حماس في الدرجة الاولی ومحاولة منع فتح جبهة ثالثة في الضفة الغربية والتي تعتبر خاصرة الكيان الاسرائيلي.

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