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إنتاج نحو تريليوني متر مكعب غاز عبر حقل بارس الجنوبي

إنتاج نحو تريليوني متر مكعب غاز عبر حقل بارس الجنوبي
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المدير التنفيذي لمجمع حقل بارس الجنوبي الايراني، انتاج 1.96 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر الحقل الاضخم بالعالم والواقع بالخليج الفارسي ، المشترك مع قطر.

العالم - ايران

وأوضح " أحمد باهوش " في الذكرى السنوية الـ 25 لتأسيس مجمع بارس الجنوبي يوم الجمعة، أن المجمع إستقبل الى الان 2.340 تريليون متر مكعب غاز من منصات رؤوس الآبار لحقل بارس الجنوبي المشترك، إ تم تحلية 1.96 تريليون متر مكعب من هذا الحجم، في المصافي ونقله لشبكة الغاز العامة بالبلاد.

وأشار الى أن عمليات التطوير الملحوظة للمراحل التطويرية الـ 13 بحقل بارس الجنوبي على مدى الـ 25 عاما الماضية، مؤكدا أن المجمع يتلقى لقيما من منصات رؤوس الآبار يوميا بمتوسط 650 مليون متر مكعب يوميا، يتم تحلية 580 متر مكعب بالمصافي منها ورفدها بالشبكة العامة.

وبيّن أن بارس الجنوبي يقوم بتأمين 75 بالمئة من الغاز المنتج في ايران، ولجذب العملة الاجنبية عبر التصدير، تعمل مصافي المجمع على انتاج يومي بمتوسط 780 الف برميل مكثفات غاز، و15 الف طن إيثان و15 الف طن بروبان و10 الاف طن بوتان و2500 طن كبريت.

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