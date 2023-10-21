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کنعاني: محاكمة المجرمين الصهاينة هي مطلب كل احرار العالم

کنعاني: محاكمة المجرمين الصهاينة هي مطلب كل احرار العالم
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

 قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" الاعتراف الدولي بالكيان الصهيوني باعتباره هوية إرهابية ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة هو مطلب كل الأحرار والعادلين والمطالبين بالعدالة في العالم.

العالم - ايران

وكتب "ناصر كنعاني" على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي عن استمرار قوات الكيان الصهيوني، ارتکاب الجرائم ضد الإنسانية في غزة : هدد الكيان الصهيوني بشن العدوان علی مستشفيات أخرى في غزة بعد شنه العدوان الكارثي على مستشفى المعمداني وبعض المساجد والمدارس وكنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة.

وقال: إن هذه الجرائم الفظيعة تدل علی أن الکیان الصهيوني قد تجاوز حدود الجنون، وهي فضيحة أخلاقية كبيرة ومخزية لتلك الحكومات التي تقف الآن، كما في الماضي، إلى جانب الکیان الصهيوني دون قيد أو شرط. وفي الوقت نفسه، يقومون بتعليم الآخرين حقوق الإنسان كل يوم.

وأضاف: الاحتلال والاغتصاب والحرب والجريمة والإرهاب والإبادة الجماعية وقتل الأطفال وضرب المساجد والكنائس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومركبات الإنقاذ والمدارس والمنازل والمجمعات السكنية ومخيمات اللاجئين والصحفيين وما إلى ذلك، كلها جرائم یرتکبها الکیان الصهيوني المزيف الذي يحمل هوية إرهابية ويمارس الجريمة منذ 75 عاما.
وقال إن تقديم الکیان الصهيوني على المستوى الدولي كهوية إرهابية ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة هو مطلب جميع الشعوب الحرة والعادلة والمطالبة بالعدالة في العالم.

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کنعاني: محاكمة المجرمين الصهاينة هي مطلب كل احرار العالم