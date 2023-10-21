كتائب المقاومة بدأت بالإعلان عن نفسها في كل محافظات فلسطين + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حديث مباشر أوضحت الزميلة راية عروق أن اشتباك كتيبة أريحا التابعة لسرايا القدس مع قوات الاحتلال وسط مخيم عقبة جبر وإيقاع تلك القوات في كمين محكم وأصابتها بشكل مباشر لجنديين صهيونيين إنما يعد دليلاً على أن المقاومة متجذرة في الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الكتائب بدأت بالإعلان عن نفسها في كل محافظات الوطن الفلسطيني وبإطلاق النيران والاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على أن: هذا دليل أن الضفة الغربية تشتعل الآن، وهي بدأت تشتعل منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وفيما أشارت إلى أن هناك كتائب أخرى أعلنت قد عن نفسها خلال الآونة الأخيرة، أوضحت أن: هذا كله مؤشر إلى أن المقاومة التي كانت بدايتها في غزة والضفة.. لكن نشهد خلال العامين الأخيرين ظهور الكتائب في مخيمات شمال الضفة الغربية، حيث بدأت تحديدا في جنين وانطلقت الحالة إلى مخيم نور شمس ومخيمات طول كرم ونابلس والبلدة القديمة.

وبينت أن هذه الكتائب لم تقتصر على مخيمات أو مدن شمال الضفة ولكنها امتدت إلى المدن التي لم يكن فيها مقاومة منظمة.

وقالت: كل الكتائب في الضفة الغربية تقول إننا امتداد للمقاومة في غزة.

وخلصت إلى القول: هذا دليل على أن الاحتلال الاسرائيلي الآن سيواجه العديد من الكتائب، وعليه إخماد جبهات كثيرة لم يستطيع إخمادها في نابلس أو جنين أوطول كرم.. فيما عليه الآن إخماد العديد من الجبهات في كل مدن الضفة الغربية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..