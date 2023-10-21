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مراسل العالم يكشف عن مؤامرة قذرة ترافق شاحنات المساعدات

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٩ بتوقيت غرينتش

كشفت جمعية هلال الاحمر الفلسطينية عن المصير الذي ينتظر شاحنات المساعدات الدولية القادمة من معبر رفح.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من معبر رفح نقلاً عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية ان التعليمات الذي فرضت عليهم تقول بأن شاحنات المساعدات الدولية يجب ان تتوجه نحو مستودعات الأونروا في خان يونس وديرالبلح ويمنع ادخال هذه المساعدات الی منطقة غزة وشمال القطاع.

ويحاول الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ مخطط تهجير جديد للشعب الفلسطيني من غزة، عبر منع وصول المساعدات الی قطاع غزة وارغام الفلسطينيين التوجه نحو أماكن يحددها الاحتلال لتلقي المساعدات، الا ان الشعب الفلسطيني أكد انه لن يرضخ لنكبة جديدة وسيبقی ثابتاً علی ارضه في غزة.

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شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف عن مؤامرة قذرة ترافق شاحنات المساعدات

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