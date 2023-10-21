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البيت الأبيض يحذف صورة لقاء بايدن مع قوة أمريكية مشاركة في حرب غزة

البيت الأبيض يحذف صورة لقاء بايدن مع قوة أمريكية مشاركة في حرب غزة
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

تواصل الإدارة الأمريكية، التعبير عن حالة تخبط واضحة، بشأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والتي أكملت أسبوعها الثاني.

العالم - فلسطين

هذا التخبط ظهر في إقدام حساب البيت الأبيض على منصة إنستغرام، على نشر صورة تُظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يلتقي دلتا السرية الأمريكية، والتي تشارك مع قوات الاحتلال في الحرب على غزة.

إلا أنه بعد ساعة واحدة، حذف حساب البيت الأبيض، الصورة بعدما حققت تفاعلا ملحوظا.

حذف الصورة جزء من حالة تخبط أمريكية واضحة، فالولايات المتحدة كانت قد أعلنت في السابق، أنها لن تخوض مهاما قتالية في الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة.

لكن قبل أيام، كانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، قد أفادت بوصول قوات أمريكية خاصة معنية بتحرير الرهائن، وذلك للمشاركة في عمليات تستهدف تحرير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

و”قوة دلتا” هي وحدة عمليات خاصة تابعة للجيش الأمريكي، تركز بشكل أساسي على مهمة تحرير الرهائن وتحاط معظم عملياتها بالسرية.

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