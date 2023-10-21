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مراسلة العالم توثق.. مئات الأجانب، عالقون خلف معبر رفح

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

أغلق معبر رفح الحدودي أمام المئات من الفلسطينيين ذوي الجنسية الأجنبية وتم منعهم من السفر من الاراضي الفلسطينية.

العالم - مراسلون

ووثقت مراسلة العالم من معبر رفح مشاهد من عشرات الفلسطينيين العالقين خلف الحدود الفلسطينية المصرية، حيث كتب علی سياج المعبر:"خطر، المعبر مهدد بالقصف".

ويعتبر معبر رفح، المعبر الوحيد لتواصل الشعب الفلسطيني مع العالم الخارجي.

وأكد أحد العالقين خلف المعبر ان المئات من الفلسطينيين ذوي الجنسية الاجنبية من الاسبانية والاميركية والاردنية والكندية والاماراتية وغيرهم عالقين خلف الحدود ولايعلمون ماذا سيحصل لهم.

واحتشد هؤلاء الاشخاص علی أمل الخروج من معبر رفح الحدودي بعد ما تم فتحه صباح اليوم لساعات من أجل دخول شاحنات المساعدات الدولية للأراضي الفلسطينية، أملاً بأن يتاح مجالاً لخروجهم الی دولهم.

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