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انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

ذكر تقرير إعلامي قبرصي أنه تم العثور على جسم مشبوه يبعد نحو 30 مترا عن مبنى السفارة، وبجانبه مادة منفجرة كانت قد انفجرت دون أن تلحق أي ضرر بالمبنى أو المنطقة المحيطة به.

العالم - فلسطين

واعتقلت السلطات القبرصية شخصا واحدا، وأوقفت ثلاثة آخرين للتحقيق معهم، وذلك على خلفية انفجار وقع، فجر اليوم السبت، بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة نيقوسيا.

وفور وقوع الحادث، هرعت الشرطة وفرق خبراء المتفجرات إلى الموقع لفحص الأدلة والبحث عن أي مشتبهين.

وأشارت التقارير إلى إن الشرطة رصدت وجود شخصين في موقع الحادث، وكذلك سيارة يستقلها شخصان آخران. وبعد تفتيش السيارة، عثرت الشرطة على سكينين ومطرقة، الأمر الذي أدى إلى اعتقال صاحب السيارة بتهمة حيازة أسلحة.

وقد أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بمكان الحادث.

يُشار إلى أن جميع المشتبه بهم الأربعة من أصول سورية.

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