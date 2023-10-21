فيديو وصور..لحظة الإفراج عن أسيرتين أميركيتين كانتا بقبضة القسام

العالم- فلسطين

وأعلنت "كتائب القسام"، الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجزين لديها في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أنهما وصلتا إلى قاعدة عسكرية في وسط فلسطين المحتلة.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه "استجابةً لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجَزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

وأضاف: "لنثبتَ للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".