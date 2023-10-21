السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو وصور..لحظة الإفراج عن أسيرتين أميركيتين كانتا بقبضة القسام

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الاسلامية "حماس"، لحظة الإفراج عن الأسيرتين الأميركيتين.

العالم- فلسطين

وأعلنت "كتائب القسام"، الجمعة، أنها أطلقت سراح أسيرتين من المحتجزين لديها في قطاع غزة.

وأكد مكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، في بيان، إطلاق حماس سراح الأسيرتين جوديث وناتالي رعنان، مشيرا إلى أنهما وصلتا إلى قاعدة عسكرية في وسط فلسطين المحتلة.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، في بيان، إنه "استجابةً لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجَزتين أميركيتين (أم وابنتها) لدواعٍ إنسانية".

وأضاف: "لنثبتَ للشعب الأميركي والعالم أن ادعاءات (الرئيس الأميركي جو) بايدن وإدارته هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

روابط ذات صلة

لماذا اطلقت حماس سراح امريكيتين.. وما خطة الاحتلال الوحشية؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد 4 أعوام.. نواز شربف يعود إلى باكستان من المنفى الطوعي

ما صحة وجود عصيان بوزارة الخارجية الأميركية على خلفية مجازر غزة؟

فيديو وصور..لحظة الإفراج عن أسيرتين أميركيتين كانتا بقبضة القسام

طهران.. المؤتمر الوطني العاشر لتكريم الشخصيات الاقتصادية المؤثرة في ايران

غضب شعبي في دول المغرب العربي بسبب مجازر الاحتلال بغزة

شاهد بالفيديو.. مفاجآت طوفان الاقصی