طهران.. المؤتمر الوطني العاشر لتكريم الشخصيات الاقتصادية المؤثرة في ايران

العالم - خاص بالعالم

وتماشيا مع اهداف السياسات الاقتصادية للبلاد وبهدف التفاعل والتطوير العلمي للقطاعات الحكومية والمؤسسات الاقتصادية ونقل المعرفة واقامة التواصل بين الصناعة والشركات، عقد في العاصمة الايرانية طهران المؤتمر الوطني العاشر لتكريم الشخصيات الاقتصادية المؤثرة في الصناعات والاقتصاد في البلاد.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان، محمد رضا يار محمدي، لقناة العالم: نحن في الالفية الثالثة واليوم المسؤوليات الاجتماعية من قبل الشارات التجارية لم تكن خيارا بل هو الزام، نبحث من خلال هذا المؤتمر سبل تعزيز المسؤوليات.

من جهته قال المدير التنفيذي لمصفاة الخليج الفارسي لتكرير النفط، علي رضا جعفربور، لقناة العالم: مصفاة الخليج الفارسي تؤمن 40% من منتجات ايران من البنزين، ونظرا لإعتمادنا معايير يورو 5 في انتاج البنزين، استطعنا انتاج البنزين بجودة عالية تلائم البيئة.

ومن اهم اهداف هذا المؤتمر تقييم دور الادارة وريادة الاعمال في دفع الاهداف الاقتصادية والانتاجية وادخال احدث ابتكارات الانتاج الوطني مع المعرفة الريادية.

وقال المدير العام لشركة "آرتا" لصناعة الفحم، كيوان فيروزي، لقناة العالم: شركتنا تعمل في انتاج مكائن صناعة الفحم وتقوم بتصدير الفحم ومن هنا نحن نتطلع لايجاد سوق مناسب في دول الجوارن لذا نسعى لتعزيز جودتنا وارضاء الزبون.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق..