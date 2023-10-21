بالفيديو.. مراسلة العالم تتلقى تهديدات من كيان الاحتلال الاسرائيلي

العالم - مراسلون



واضافت ان المنطقتين الحيويتين هي منطقة مستشفى القدس في تل الهوي ومنطقة مستشفى الشفاء، وفي كل منطقة هناك عشرات الالاف من النازحين.

واشارت الى ان كيان الاحتلال عند تواجدها في قطاع لتفقد منزلها الذي تعرض للعدوان والقصف في غارات للاحتلال وتم تدميره بالكامل القى كيان الاحتلال منشورات تحذيرية .

اوضحت انه كتب فيها الى سكان قطاع غزة وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر كل من اختار ان لا يخلي شمال القطاع الى الجنوب من وادي غزة من الممكن ان يتم قصفه وان يتم تحديده على انه شريك بتنظيم ارهابي.

وبينت ان ذلك يعني ان الاحتلال يبرر المجازر التي ممكن القيام بها في الساعات القادمة ضد المدنيين.

المزيد بالفيديو المرفق..