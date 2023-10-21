رسالة تصل نتنياهو تحذره من ضرب المقاومة اللبنانية ومن مستنقع غزة



وقال مراسلنا: ان العمال الذي يعملون في الداخل الفلسطيني باتوا عاطلون عن العمل لانهم لايستطيعون الوصول الى عملهم، موضحا ان الاحتلال يحاول من خلال فرض الاغلاقات الكاملة، الاستعداد لمرحلة قد تنفجر فيها الضفة الغربية وتصل الامور الى اشتباكات دائمة، رغم انها مستمرة، والدليل سقوط 13 شهيداً في طولكرم شمال الضفة.

واضاف مراسلنا ان الصحف الامريكية كشفت عن وجود خلافات بين نتنياهو مع مسؤوليه حول اعتراضه على خطة تنفيذ عملية برية لضرب المقاومة اللبنانية، وذلك لان الامريكان كانوا قد ارسلوا له رسالة حذروه من توسيع نطاق الحرب وفتح جبهة جديدة في الشمال لان هذه الجبهة ستتطور الى حرب اقليمية.

ولفت الى ان صحيفة احرنوت تنشر التظاهرات التي تخرج في الدول الغربية تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وقال ان المسؤولين الاسرائيليين لم يتوقعوا بان تخرج تظاهرات اوروبية ضد مجازرهم.

كما اكد مراسلنا ان الصحيفة ذكرت ان هناك خلافات ما بين قادة وجنرالات الجيش الاسرائيلي من اجل التهيؤ للحرب البرية ضد غزة، وهل فعلاً هذه الحرب ستكون مجزية للكيان الاسرائيلي، أم انه سيكون هناك خسائر وفاتورة باهظة يدفعها الجيش الاسرائيلي. واكد ان الصحيفة قالت ايضاً نقلاً عن مصدر اسرائيلي كبير ان الولايات المتحدة طلبت من الكيان الاسرائيلي التريث فيما يسمى بالحرب البرية، وسط تحذير من بعض القادة الاسرائيليين السابقين من ان الدخول الى قطاع غزة مغامرة كبيرة ويجب دراستها كثيراً، وان الانزلاق في مستنقع قطاع غزة، قد لا يستطيع الجيش الاسرائيلي فيها المغادرة منها.

واكد ان الضفة الغربية باتت تتشكل فيها مجموعات مقاومة قد لا تتبع لقيادة مباشرة مع الفصائل الفلسطينية، وتزعج الاحتلال الاسرائيلي كما هو الحال مع كتيبة جنين، وعرين الاسود، وكتيبة طولكرم، وكتيبة نور شمس، لان الاحتلال لايريد ان يذهب الى جبهة ثالثة قد تفتح ابوابها على حرب جديدة في ظل توتر جبهة الشمال وجبهة الجنوب التي يعيش فيها حالة حرب.