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الحرس الثوري يجري مناورات بحرية دعماً للشعب الفلسطيني

الحرس الثوري يجري مناورات بحرية دعماً للشعب الفلسطيني
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات التعبئة البحرية للمنطقة الثالثة التابعة لقوات الحرس الثوري "الادميرال علي بخشايي"، عن إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج الفارسي من أجل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.

العالم - ايران

واوضح "الادميرال بخشايي"، في تصريح اليوم السبت، ان هذه المناورات تضمنت تدريبات بحرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، في مدن الأهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي (ع) البحرية (جنوب وجنوب غرب البلاد).

وتابع هذا القائد العسكري : أعرب المشاركون في هذه المناورات من على متن قطعهم البحرية في مياه الخليج الفارسي، عن استنكارهم للجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الابرياء داخل قطاع غزة.

و اضاف الأدميرال بخشايي : في هذه المناورات، رفعت أعلام ايران وفلسطين وجبهة المقاومة على السفن المشاركة، وقد أعلن افراد طواقمها عن جاهزيتهم للدفاع عن شعب فلسطين المظلوم.

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الحرس الثوري يجري مناورات بحرية دعماً للشعب الفلسطيني