الحرس الثوري يجري مناورات بحرية دعماً للشعب الفلسطيني

العالم - ايران

واوضح "الادميرال بخشايي"، في تصريح اليوم السبت، ان هذه المناورات تضمنت تدريبات بحرية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، في مدن الأهواز وهنديجان وأروند كنار وقاعدة الإمام حسن مجتبي (ع) البحرية (جنوب وجنوب غرب البلاد).

وتابع هذا القائد العسكري : أعرب المشاركون في هذه المناورات من على متن قطعهم البحرية في مياه الخليج الفارسي، عن استنكارهم للجرائم الشنيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق المدنيين الابرياء داخل قطاع غزة.

و اضاف الأدميرال بخشايي : في هذه المناورات، رفعت أعلام ايران وفلسطين وجبهة المقاومة على السفن المشاركة، وقد أعلن افراد طواقمها عن جاهزيتهم للدفاع عن شعب فلسطين المظلوم.