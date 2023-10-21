بالفيديو..مراسلة العالم تعترف لم اكن اشعر بمعاناة الناس حتى تجرعت من نفس الكأس!

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واضافت انها اذا لم تغادر منزلها هي اولادها لكانوا في عداد الشهداء ، مشيرة الى انها فقدت كل ذكرياتها وكل ما تملكه تدمر.

وتابعت ان قذائف قطرها نصف متر تقريبا ضربت منزلها وخاصة الجزء الخاص بغرف اطفالها. مشيرة الى انها حملت بقائمة طلبات من ابناءها لجلب اغراضهم التي يحتاجون لها من المنزل لكنها لم تحضر اي شيء منها.

وقالت ان هناك الاف الشهداء ولكن لن يشعر بمرارة ما مرت به من ان يجد ذكرياته اصبحت ركام الا من مر بهذه الحالة.مضيفة والله لم اكن اشعر بكل الناس في الاعتداءات السابقة واليوم شعرت بهم وعرفت اليوم معنى ان تدمر احلامك ومعنى ان تعمل 20 عاما وتدخر الاموال لشراء هذا المنزل ولكنه وجدته مدمرا بالكامل.

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