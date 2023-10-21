بسبب 'دواء أطفال'.. الأرجنتين مهددة بسحب لقب كأس العالم 2022

العالم-الرياضة

وذكرت صحيفة "ريليفو" أن لاعب وسط مونزا الإيطالي "بابو غوميز" تعرض للإيقاف عامين بسبب إيجابية اختبار قد خضع له أثناء تواجده رفقة إشبيلية الإسباني، إذ أجرى اللاعب الأرجنتيني الاختبار في نوفمبر 2022، وكان اللاعب والنادي الأندلسي على علم بذلك منذ شهور، ولكن تم تلقي العقوبة هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أن "التانغو" سيحتفظ بلقب المونديال رغم ثبوت تعاطي أحد لاعبيه في البطولة للمنشطات، مبينة أنه يمكن معاقبة الفريق بخسارة لقبه في حال انتهاك لاعبين أو أكثر قواعد مكافحة المنشطات.

وأوضحت الصحيفة أن لاعب مونز الإيطالي قد يتم سحب لقب المونديال منه إلى جانب لقب الدوري الأوروبي الذي حققه مع إشبيلية الإسباني في الموسم الماضي قبل أن يرحل عن صفوفه.

وكشفت عن أن سبب غريب تم تداوله بشأن إيجابية عينة الدولي الأرجنتيني، وهو تناوله العصير الخاص بابنه، بينما هناك رواية أخرى وهي تلقيه علاجاً مخصصا لأطفاله دون استشارة الأطباء في إشبيلية.