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بالفيديو.. الاحتلال يحول منزل الشيخ صالح العاروري لثكنة عسكرية

السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم ان هناك الشبان الفلسطينيين بالضفة الغربية خرجوا في مسيرات عشوائية وغير منظمة وقاموا بالهتاف تعبيرا عن تضامنهم مع غزة في ذلك التجمعات باي مكان بالمدن والقرى.

العالم - مراسلون

اضافت ان المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الاسرائيلي مازلات مستمرة في كل انحاء الضفة الغربية، وسط ارتفاع لاعداد المعتقلين.

واشارت الى ان مؤسسات الاسرى ان الاعتقالات لهذا اليوم وصلت الى 110 معتقل بالضفة الغربية وتركزت هذه الاعتقالات في الخليل ونابلس ورام الله، وقام الاحتلال باعتقال نشطاء سياسيين واسرى محررين وقادة في حركة حماس.

ولفتت الى انه جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحم بلدة عارورة وهي مسقط راس الشيخ صالح العاروري نائب المكتب السياسي لحركة حماس، وعلق لافته على منزل وكتب فيها بانه كان منزل صالح العاروي حولته الى ثكنة للمخابرات العسكرية.

واضافت ان نادي الاسير اعلن ان الاعتقالات منذ عملية طوفان الاقصى وصلت الى 1070 معتقلا ومنذ بداية هذا العالم الى اكثر من 6000 معتقل فلسطيني.

المزيد بالفيديو المرفق..

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بالفيديو.. الاحتلال يحول منزل الشيخ صالح العاروري لثكنة عسكرية

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