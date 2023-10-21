ابنة اسير فلسطيني توجه رسالة نارية للعالم.. اين انتم؟ هل ماتت فيكم النخوة؟

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وقالت الطفلة ميار لمراسلتنا في الضفة الغربية المحتلة: اين انتم؟ هل ماتت فيكم النخوة ؟ اين انتم الا تشعرون بالاطفال، هناك الاف من العائلات تمحى من السجلات.

واضافت: اين انتم اوعوا على ما يفعله الاحتلال بنا وفوق كل هذا يقول باننا نحن من نقتلهم وذنبنا الوحيد هو اننا نريد تحرير وطننا.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالي إلى 4385 شهيدًا بينهم 1756 طفلا و976 امرأة إضافة الى 13561مصاباً بجراح مختلفة، موضحة أن 70٪ من ضحايا العدوان من الأطفال والنّساء والمسنٍين.

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