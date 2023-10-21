الدفاع الايرانية : مقاتلو حماس برهنوا للعالم عجز الصهاينة

العالم - ايران

وقال العميد السيد مهدي فرحي، نائب وزير الدفاع، أثناء حضوره تجمع النخب والمتخصصين في جامعة مالك الاشتر الصناعية، عن الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة انه يتمنى أن يشهد على وجه السرعة تحقق الوعود الالهية وإذلال الكفار والظالمين وشموخ المسلمين وعزتهم .

وبالإشارة إلى رواية الإمام علي (عليه السلام) الذي يقول: كن عدواً للظالمين وصديقاً ومعيناً للمظلومين، وأضاف: على جميع شعوب العالم الإسلامية أن تقف صفاً واحداً ضد جرائم الكيان الغاصب للقدس وان يحولوا دون إراقة المزيد من دماء المظلومين.

ولفت نائب وزير الدفاع إلى عدم تكافوء القوة في الأراضي المحتلة وقال ان مقاتلو حماس وقفوا بعدد من الصواريخ محلية الصنع بوجه هذا النظام السفاح الذي يعتبر نفسه في عداد افصل القوى العسكرية، وتمكنوا بالاعتماد على الله والايمان به وبوعوده من تحقيق هذه الانتصارات .

وافاد بأن غياب التوازن في القوة العسكرية يمكن تعويضه وتغييره بالابتكار في ساحة المعركة، وذكر اننا شهدنا اليوم أن مقاتلي حماس، بالابتكار والإبداع، تمكنوا من تحدي الكيان الصهيوني الغاصب المدجج بالسلاح والذي يدعى أنه يمتلك نظام معلوماتي معقد واجواء امنه في العالم، وبرهنوا للعالم عجز هذا الكيان .

وفي النهاية أشار العميد فرحي إلى طرد أكثر من 44 ألف مستشار أجنبي بعد الثورة الإسلامية وقال انه قبل الثورة الاسلامية كان هناك حوالي 40 ألف مستشار أمريكي و4 آلاف مستشار ألماني وبريطاني في إيران، وبعد الثورة الإسلامية المجيدة ، ​​غادروا جميعهم البلاد.