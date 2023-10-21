خدعوا الرأي العام بدخول حفنة مساعدات لغزة.. وافرغوها من اهم شيء

المساعدات تشكلت من مواد غذائية وطبية بشكل محدود على أن تتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا توزيعها على الأهالي.



أما حجم المساعدات فلم يتجاوز العشرين شاحنة، فيما اُعتبر ذراً للرماد من الولايات المتحدة الأميركية وكيان الاحتلال الإسرائيلي في العيون لخداع الرأي العام الدولي المندد بالإجرام بحق الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، خاصة وان القافلة خلت من الوقود اللازم لعمل القطاع الصحي المنهار بفعل الحصار وقطع سلطات الاحتلال لامدادات الطاقة.

حركة حماس أكدت من جهتها أن القطاع بحاجة لكميات أكبر بكثير مما أرسل من المواد الطبية والأغذية، نظرا إلى أن نحو 500 شاحنة كانت تدخل القطاع يوميا وهو الحد الأدنى والطبيعي في ظل الحصار.

وتحدث مسؤولون فلسطينيون عن أن غزة بحاجة لسبعة آلاف شاحنة في ظل ما تعرضت له من عدوان.

أما الأمم المتحدة فشددت على ضرورة ألا تكون هذه القافلة هي الأخيرة، وأن يتم توفير الإمدادات الأساسية من غذاء وماء ودواء ووقود إلى سكان غزة بطريقة مستدامة وآمنة ودون عوائق.