تظاهرات غير مسبوقة بأنحاء العالم للتضامن مع اهالي غزة

بريطانيا التي هي من اسست لهذه الكارثة في العالم ومنحت ما ليس لها لمن لا يستحق عبر وعد بلفور الذي اعطى فلسطين للصهاينة، خرج مئات الالاف من ابنائها في العاصمة لندن وفي معظم المدن البريطانية للتنديد بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا بفرض عقوبات على كيان الاحتلال جراء الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين بشكل عام وسكان غزة بشكل خاص.

وفي المانيا تجمع المتظاهرون في مدينة بريمن للتعزيز بمجازر الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، وطالبوا بانهاء جرائم الحرب التي ترتكبها تل ابيب بحق الشعب الفلسطيني.

وفي مدينة روما الايطالية استمرت التظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني، وطالب المتظاهرون بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي بولندا احتشد المتظاهرون في العاصمة وارسو، واعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين ان اهالي غزة يتعرضون لتنكيل من قبل الإحتلال الإسرائيلي بدون رادع.

وفي اسبانيا خرجت تظاهرة مؤيدة للفلسطين في مدينة بيلباو. وفي مدينة غرونوبل الفرنسية خرجت تظاهرة للتنديد بجرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وفي القارة الافريقية، احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة التونسية للتضامن مع القضية الفلسطينية والتنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، مؤكدين ألا صلح ولا اعتراف ولا تفاوض مع كيان الاحتلال.

وفي مدينة لاغوس كبرى مدن نيجريا خرجت تظاهرة للتضامن مع الفلسطينيين، ودانوا التدخل الاميركي المباشر في حرب كيان الاحتلال على قطاع غزة.

وفي دولة جنوب افريقيا، شاركت حشود جماهيرية في تظاهرة دعماً للقضية الفلسطينية، منددين بجرائم كيان الاحتلال الاسرائيلي في غزة.

اما في الولايات المتحدة خرجت تظاهرة حاشدة أمام الكونغرس الاميركي، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، ووقف الإبادة الجماعية التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين.

كما أغلق آلاف المتظاهرين الشوارع في ولاية نيويورك، احتجاجًا على دعم الولايات المتحدة لكيان الإحتلال الاسرائيلي في حربه على غزة.

وفي كندا نظم مواطنون مسيرة داعمة للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل ما يواجهونه من اعتداءات اسرائيلية متواصلة.

وفي أميركا الجنوبية تجمع عدد من المتظاهرين في العاصمة الكوبية هافانا، منددين بجرائم الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدين دعمهم للشعب الفلسطيني.