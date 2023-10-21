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وزيرا خارجية ايران وعمان يؤكدان على تنسيق جهود الدول الاسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني

وزيرا خارجية ايران وعمان يؤكدان على تنسيق جهود الدول الاسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

تباحث وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان هاتفيا بشأن تنسيق جهود وتحركات الدول الإسلامية لمساعدة الشعب الفلسطيني.

العالم - إیران

وناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، التطورات الحالية في فلسطين خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء السبت.

وتبادل الطرفان الآراء في هذا الاتصال الهاتفي سبل الوقف الفوري للمجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، والرفع الفوري للحصار عن قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية بما في ذلك الوقود والغذاء والدواء والمعدات الطبية.

وشدد وزيرا الخارجية الايراني والعماني على المعارضة الحازمة لسياسة التهجير القسري لسكان قطاع غزة.

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