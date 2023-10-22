طيران الاحتلال يقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين

العالم - فلسطین

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت شهيد وعدة إصابات من جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جنين.

وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، باستشهاد شاب لم تعرف هويته بعد، وإصابة 3 مواطنين أحدهم بشظايا، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأنصار.

وكان قد سُمع دوي انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء جنين عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الطابق السفلي من مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.

ودوّت صافرات الإنذار في أنحاء جنين تحسبا لاقتحام قوات الاحتلال في أعقاب القصف.

واعلن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، ان طيران الجيش قصف موقع تحت الأرض في مسجد الأنصار بمدينة جنين، زاعما وجود خلية تابعة لحركة حماس واخرى تابعة للجهاد الإسلامي في ذلك المكان.