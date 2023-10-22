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طيران الاحتلال يقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين

طيران الاحتلال يقصف مسجد الأنصار في مخيم جنين
الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

استشهد شاب وأصيب آخرون بجروح وصفت بينها بالخطيرة من جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي لمسجد الأنصار في مخيم جنين، فجر اليوم الأحد.

العالم - فلسطین

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه نقلت شهيد وعدة إصابات من جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جنين.

وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، محمود السعدي، باستشهاد شاب لم تعرف هويته بعد، وإصابة 3 مواطنين أحدهم بشظايا، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأنصار.

وكان قد سُمع دوي انفجار وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء جنين عقب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الطابق السفلي من مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم.

ودوّت صافرات الإنذار في أنحاء جنين تحسبا لاقتحام قوات الاحتلال في أعقاب القصف.

واعلن جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، ان طيران الجيش قصف موقع تحت الأرض في مسجد الأنصار بمدينة جنين، زاعما وجود خلية تابعة لحركة حماس واخرى تابعة للجهاد الإسلامي في ذلك المكان.

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