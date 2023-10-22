حماس: نستعد لإطلاق سراح رهينتين جديدتين غدا

العالم - فلسطین

وقالت كتائب القسام في بيان، اليوم السبت، "نعلن الاستعداد لإطلاق سراح المحتجزتَين نوريت ويوخفد، غدا بنفس الإجراءات التي تم من خلالها إطلاق سراح المحتجزتَين الأمريكيتين يوم أمس".

هذا وأعلنت حركة حماس في بيان سابق، أنها أبلغت قطر بإطلاق سراح اثنتين من الرهائن وأفادت برفض الحكومة الإسرائيلية استلامهما.

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت: "قمنا بإبلاغ الإخوة القطريين مساء أمس أننا سنطلق سراح كل من نوريت يتسحاك ويوخفد ليفشيتز لأسبابٍ إنسانيةٍ قاهرة ودون مقابل؛ إلا أن حكومة الاحتلال رفضت استلامهما".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت أمس الجمعة، إطلاق سراح مواطنتين أمريكيتين من الأسر في قطاع غزة.

ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل جيش الإختلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية.

وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.