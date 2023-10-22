لحظة بلحظة..استمرار العدوان الاسرائيلي على غزة لليوم السادس عشر

العالم - فلسطين

هذا و أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم 'تكثيف' ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة التالية من العدوان في أفضل ظروف ممكنة حسب تعبيره. يتزامن الاعلان مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة اسبوعه الثالث.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي الساعات الاربع والعشرين الماضية، تسع وعشرين مجزرة في قطاع غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية



واستشهد في الساعات الاخيرة مئات الفلسطينيين في غارات جوية اسرائيلية استهدفت سوق مخيم النصيرات المركزي ومقهى في خانيونس ومواقع في رفح وغيرها.

ما رفع عدد الشهداء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية الى اكثر من ثلاثمئة وخمسيين شهيدا والجرحى الى نحو خمسمئة. واشارت وزارة الصحة الفلسطينية الى ان الموت يهدد مئة وثلاثين طفلا من الأطفال الخدج، في مستشفيات غزة، بسبب انقطاع الكهرباء والوقود.

ووثّق تقرير فلسطيني تدمير ثلاثين مدرسة بشكل كامل والحق دمارا جزئيا بمئة وستة وسبعين مدرسة

يتبع..