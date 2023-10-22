ابنة كاردشيان تسأل عن علم فلسطين في بث مباشر وتلقى ردا صادما من والدتها

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وعلق العديد من المشاهدين بعلم فلسطين، وسألت نورث “ماذا يقول الناس؟ ما هذا العلم؟”، لترد كيم كارداشيان “هذا علم برازيل .. إنها بلد نيمار .. لأننا كنا نتحدث عن كرة القدم”.

في الواقع، لم يكن أحد يعلق بعلم البرازيل، وقت سؤال ابنتها، ما أدى لتساؤل الجمهور حول سبب كذب كيم عن جنسية العلم، خصوصاً لاختلاف ألوانهما.

بينما يرى البعض أن كيم لم ترد ابنتها أن تبحث عن فلسطين وتتعرف على ضحايا الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني، كثير من الجمهور يرى أنها تعمدت تجاهل العلم الفلسطيني لأنها داعمة لكيان الاحتلال.