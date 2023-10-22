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بعد قصف مسجد الأنصار.. الاحتلال يهدد بقصف المنازل في جنين

الأحد ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

بعد استهدافه المدنيين في قطاع غزة والمجازر التي خلفها في القطاع ومازال مستمرا بقصفه الوحشي لليوم السادس عشر، استهدف الاحتلال مسجد الأنصار في مخيم جنين ويهدد بقصف المنازل فيه.

العالم - مراسلون

وقالت مراسلة قناة العالم في جنين إن طائرات الاحتلال قصفت فجر اليوم الأحد مسجد الانصار في حارة الدمج بصاروخين متتاليين دون ان يسمع لهما حيث كان يتواجد في المسجد مجموعة من الشبان استشهد شابين الاول محمد زيدان أبو العبد من مخيم جنين والاخر لم تعرف هويته إلى الان واصيب ثلاثة آخرون.

وأضافت أن مسجد الأنصار شهد معارك طاحنة خلال معركة في تموز الماضي حيث خاض المقاومين معركة شرسة مع قوات الاحتلال حققوا فيها انتصارات لذا يزعم الاحتلال ان تحت المسجد توجد انفاق يستخدمها المقاومين، مؤكدة أن المسجد يستخدم فقط للعبادة والصلاة ولا يوجد فيه اي مقاومين ومن الممكن ان تواجد الشبان فيه كان من اجل اداء صلاة الفجر.

وأشارت إلى أن الاحتلال هدد بعض المقاومين في جنين ان لم يسلموا انفسهم حتى الساعة السابعة بتوقيت القدس سيتم قصف منازلهم، كما قامت قوات الاحتلال بالعديد من الضفة الغربية المحتلة حيث اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين المحتلة مع اندلاع اشتباكات مع المقاومين ومحاصرة منزلا في البلدة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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