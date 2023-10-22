استشهاد عامل واصابة آخر بمطار دمشق إثر قصف جوي صهيوني

العالم - سوريا

أفاد مصدر عسكري سوري أنه حوالي الساعة 5:25 من صباح اليوم، إستهدف العدو الإسرائيلي مطاري دمشق وحلب الدوليين من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل،مما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين حيث تسببت في خروجهما من الخدمة.

وأعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

وقالت الوزارة "جراء العدوان الإسرائيلي السافر على مطاري دمشق وحلب الدوليين والذي أدى لتعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم.. ندعو المسافرين لترتيب أمور السفر مع شركات الطيران وسيتم تباعاً نشر المستجدات التي طرأت على الرحلات من تغيير في المواعيد والوجهات والإلغاء".