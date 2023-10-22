مراسل العالم يكشف تطوّر جديد يستخدمه الاحتلال بالضفة والخطر الداهم لنتنياهو

واوضح مراسلنا ان عملية اطلاق صواريخ من طائرات حربية اسرائيلية يعتبر تطوّر جديد وملفت للنظر من قبل الاحتلال الاسرائيلي بادخال الضفة الغربية الى ساحة المواجهة بشكل مباشر، ويدل على ان هناك توسيع لساحة الحرب، معتبراً ان هذا قد يكون جزء من حالة الشعور بالعجز الاسرائيلي في داخل قطاع غزة، حيث يريد الاحتلال ان يبعد الانظار عن غزة باتجاه الضفة الغربية وجنوب لبنان، اضافة الى عمليات الاعتقال الواسعة التي يشنها في الضفة، فقد وصل العدد الى 1120 معتقلاً بينهم 450 قيادياً وناشطاً في حركة المقاومة الاسلامية حماس، خلال الـ16 يوماً من العدوان الاسرائيلي على غزة.

ولفت مراسلنا ان هدف الاحتلال من الاعتقالات هو القضاء على البنية التحتية لحركة حماس في ارجاء الاراضي الفلسطينية وليس فقط في غزة، رداً على ما حدث في السابع من اكتوبر.

اما على المستوى الاسرائيلي، اكد مراسلنا ان هناك احداث ملفتة جداً وقعت في كيان الاحتلال، فقد قال غور آيلين احد اهم جنرالات الجيش الاسرائيلي السابق على القناة 12 الاسرائيلية حرفياً "انه يجب ان ننسى احلام السلام ويجب ان نفهم انه لا احد يريدنا في هذه المنطقة، والدليل اننا نواجه جبهة كاملة من الكارهين لنا "حسب تعبيره" في لبنان والعراق وفلسطين، وحتى الدول التي تقيم معنا اتفاقيات سلام هي ايضاً اليوم تعمل ضدنا بشكل مباشر، لذلك المعادلة يجب ان تكون مختلفة".

واضاف مراسلنا، ان هناك تظاهرات اسرائيلية كبيرة تخرج ضد نتنياهو في الشوارع الاسرائيلية وخاصة من ذوي الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وطالبت نتنياهو باعادة اسراهم وتقديم استقالته.

واكد ان احد اهم القضايا جداً في الحرب العدوانية التي يشنها نتنياهو، ان غالبية المسؤولين الامنيين الاسرائيليين امثال وزير الحرب ورؤساء الشاباك والموساد وجهاز المخابرات، اعترفوا بأنهم يتحملون المسؤولية عما حدث في السابع من اكتوبر، والوحيد الذي مازال يرفض ان يتحمل المسؤولية هو بنيامين نتنياهو، ولذلك طالب المتظاهرون نتنياهو بضرورة تحمل المسؤولية عما حدث وما يحدث الآن.

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